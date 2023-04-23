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Жильё в Chernuhinskiy selsovet, Россия

3 объекта найдено
Дом в Chernuhinskiy selsovet, Россия
Дом
Chernuhinskiy selsovet, Россия
33 м² Количество этажей 1
€ 4,426
Для любителей отдыха подальше от города!Продается дом  под ремонт   в деревне Меньщиково.Дер…
Дом в Chernuhinskiy selsovet, Россия
Дом
Chernuhinskiy selsovet, Россия
34 м² Количество этажей 1
€ 33,193
Для любителей отдыха подальше от города! Продается капитальный   дом  современной постройки…
Дом в Чернуха, Россия
Дом
Чернуха, Россия
53 м² Количество этажей 1
€ 13,830
Продаю дом 54 кв.м., рубленный пятистенок 9х6 на участке 2500 кв.м.: зал 4х4 кв.м. комна…

Параметры недвижимости в Chernuhinskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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