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Жильё в Челябинский городской округ, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Челябинск, Россия
Квартира 2 комнаты
Челябинск, Россия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 6/25
ПРОСТОРНАЯ ДВУХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА НА 6 ЭТАЖЕ В ТИХОМ ДВОРИКЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА. Очень привлека…
€53,285

Параметры недвижимости в Челябинский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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