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Купить недвижимость в городской округ Чехов, Россия

1 объект найдено
Домв Senino, Россия
Дом
Senino, Россия
64 м² Количество этажей 2
€ 37,953
Продается (половина)в доме и два участка по 12 соток. Дом разделен на две половины. На участ…

Параметры недвижимости в городской округ Чехов, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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