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Купить таунхаус в Центральный федеральный округ, Россия

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8 объектов найдено
Таунхаус 5 комнатв Мосрентген, Россия
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат 128 м² Количество этажей 3
€ 185,961
Код объекта в БД Агентства: 226-715, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 13 комнатв Sosenki, Россия
Таунхаус 13 комнат
Sosenki, Россия
13 Количество комнат 286 м² Количество этажей 3
€ 423,552
Код объекта в БД Агентства: 108-759, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Дубровка ЖК (Сосенки). …
Таунхаус 7 комнатв Sosenki, Россия
Таунхаус 7 комнат
Sosenki, Россия
7 Количество комнат 247 м² Количество этажей 3
€ 502,898
Код объекта в БД Агентства: 108-858, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Дубровка ЖК (Сосенки). …
Таунхаус 5 комнатв Мосрентген, Россия
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат 143 м² Количество этажей 3
€ 239,380
Код объекта в БД Агентства: 226-714, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 5 комнатв Мосрентген, Россия
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат 129 м² Количество этажей 3
€ 203,953
Код объекта в БД Агентства: 226-712, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 5 комнатв Мосрентген, Россия
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат 145 м² Количество этажей 3
€ 240,553
Код объекта в БД Агентства: 226-711, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 6 комнатв поселение Сосенское, Россия
Таунхаус 6 комнат
поселение Сосенское, Россия
6 Количество комнат 185 м² Количество этажей 3
€ 435,845
Код объекта в БД Агентства: 720-401, Калужское шоссе, 4 км от МКАД, Никольское КП (Николо-Хо…
Таунхаус 5 комнатв Апрелевка, Россия
Таунхаус 5 комнат
Апрелевка, Россия
5 Количество комнат 127 м² Количество этажей 3
€ 324,090
Код объекта в БД Агентства: 719-801, Киевское шоссе, 29 км от МКАД, Парк Апрель КП (Апрелевк…

Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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