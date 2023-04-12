Купить таунхаус в Центральный федеральный округ, Россия

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Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат
128 м²
Количество этажей 3
€ 185,961
Код объекта в БД Агентства: 226-715, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 13 комнат
Sosenki, Россия
13 Количество комнат
286 м²
Количество этажей 3
€ 423,552
Код объекта в БД Агентства: 108-759, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Дубровка ЖК (Сосенки). …
Таунхаус 7 комнат
Sosenki, Россия
7 Количество комнат
247 м²
Количество этажей 3
€ 502,898
Код объекта в БД Агентства: 108-858, Калужское шоссе, 5 км от МКАД, Дубровка ЖК (Сосенки). …
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат
143 м²
Количество этажей 3
€ 239,380
Код объекта в БД Агентства: 226-714, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат
129 м²
Количество этажей 3
€ 203,953
Код объекта в БД Агентства: 226-712, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 5 комнат
Мосрентген, Россия
5 Количество комнат
145 м²
Количество этажей 3
€ 240,553
Код объекта в БД Агентства: 226-711, Киевское шоссе, 1 км от МКАД, Новое Румянцево КП (Дудки…
Таунхаус 6 комнат
поселение Сосенское, Россия
6 Количество комнат
185 м²
Количество этажей 3
€ 435,845
Код объекта в БД Агентства: 720-401, Калужское шоссе, 4 км от МКАД, Никольское КП (Николо-Хо…
Таунхаус 5 комнат
Апрелевка, Россия
5 Количество комнат
127 м²
Количество этажей 3
€ 324,090
Код объекта в БД Агентства: 719-801, Киевское шоссе, 29 км от МКАД, Парк Апрель КП (Апрелевк…
Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия
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