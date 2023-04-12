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Купить квартира-студия с видом на море в Центральный федеральный округ, Россия

Обнинск
34
Химки
7
Мытищи
28
Балашиха
12
район Некрасовка
18
поселение Марушкинское
4
поселение Филимонковское
1
поселение Московский
2
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Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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