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Купить квартира-студия в Центральный федеральный округ, Россия

Обнинск
34
Химки
7
Мытищи
28
Балашиха
12
район Некрасовка
18
поселение Марушкинское
4
поселение Филимонковское
1
поселение Московский
2
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139 объектов найдено
Студия 1 комнатав Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 2/29 Этаж
€ 186,450
Студия 1 спальняв Москва, Россия
Студия 1 спальня
Москва, Россия
1 ванных комнат 25 м² 3/22 Этаж
€ 139,407
Студия 1 комнатав Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м² 4/20 Этаж
€ 188,093
Студия 1 комнатав Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² 3/21 Этаж
€ 270,992
Студия 1 комнатав Москва, Россия
Студия 1 комната
Москва, Россия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м² 2/21 Этаж
€ 266,142
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 75 м²
€ 218,264
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 30 м²
€ 105,494
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 30 м²
€ 105,266
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 92,394
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 92,596
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 91,786
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 91,584
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 91,179
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 89,197
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 90,932
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 90,599
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 103,606
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 103,390
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 103,174
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 104,120
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 101,446
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 30 м²
€ 103,461
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 91,461
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 87,962
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 87,962
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 29 м²
€ 91,051
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 55 м²
€ 159,128
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Veshki, Россия
Студия 1 комната
Veshki, Россия
1 Количество комнат 67 м²
€ 164,132
Дом в его самом классическом понимании: красота, удобство, спокойствие, близость к культурны…
Студия 1 комнатав Северный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 101 м²
€ 781,648
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…
Студия 1 комнатав Северный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Северный административный округ, Россия
1 Количество комнат 33 м²
€ 276,794
Новый проект бизнес-класса на  ул. Шеногина. Первый жилой квартал в концепции Well-being в М…

Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия

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