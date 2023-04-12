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Купить пентхаус в Центральный федеральный округ, Россия

в Калужская область
34
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3 объекта найдено
Пентхаус 2 комнатыв Центральный федеральный округ, Россия
Пентхаус 2 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
2 Количество комнат 97 м²
€ 564,367
Дом «Дыхание» на Тимирязевской – эксклюзивный архитектурный и дизайнерский проект с премиаль…
Пентхаус 3 комнатыв Центральный федеральный округ, Россия
Пентхаус 3 комнаты
Центральный федеральный округ, Россия
3 Количество комнат 112 м²
€ 678,476
Дом «Дыхание» на Тимирязевской – эксклюзивный архитектурный и дизайнерский проект с премиаль…
Пентхаус 1 комнатав Центральный федеральный округ, Россия
Пентхаус 1 комната
Центральный федеральный округ, Россия
1 Количество комнат 81 м²
€ 461,645
Дом «Дыхание» на Тимирязевской – эксклюзивный архитектурный и дизайнерский проект с премиаль…

Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия

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