ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Россия
Центральный федеральный округ
Жильё с видом на горы в Центральный федеральный округ, Россия
поселение Десёновское
1917
поселение Вороновское
93
Воронежская область
84
Воронеж
78
поселение Первомайское
40
Мытищи
30
поселение Краснопахорское
17
поселение Марушкинское
17
поселение Щаповское
17
поселение Филимонковское
16
Одинцово
12
поселение Воскресенское
12
поселение Рязановское
11
Красногорск
9
поселение Михайлово-Ярцевское
9
Московский
8
Балашиха
7
Долгопрудный
6
Апрелевка
5
поселение Московский
3
Показать больше
Показать меньше
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
2
1
50 м²
9/18
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 49,6 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
€126,838
Рекомендовать
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
106 м²
Приятная цена, хорошая локация. Адлер, село Казачий брод. В продаже монолитно блочный дом, …
€121,710
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
2
1
47 м²
8/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 46,9 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-кла…
€66,928
Рекомендовать
Дом
Высокое, Россия
75 м²
Продается отличный дом в с. Высокое Адлерского района Площадь дома 75м2 Площадь земельного у…
€126,578
Рекомендовать
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Ленинский район, Россия
1
25 м²
21/25
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №631 общ…
€59,113
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
3
1
57 м²
7/12
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 57,1 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-кла…
€76,377
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
2
1
53 м²
15/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 53,0 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-кл…
€142,433
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
3
1
57 м²
12/14
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 56,6 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
€123,733
Рекомендовать
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Юго-Западный административный округ, Россия
1
38 м²
13/23
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №5…
€86,729
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
3
1
74 м²
9/15
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 74,2 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
€168,882
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Десна, Россия
3
1
75 м²
2/16
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 75,0 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
€120,566
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
1
1
30 м²
1/12
Продаётся квартира-студия, площадью 30,1 кв. м на 1-м этаже дома комфорт-класса в…
€43,693
Рекомендовать
Типы недвижимости в Центральный федеральный округ
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL