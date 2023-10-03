Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Центральный федеральный округ

Жильё с видом на горы в Центральный федеральный округ, Россия

поселение Десёновское
1917
поселение Вороновское
93
Воронежская область
84
Воронеж
78
поселение Первомайское
40
Мытищи
30
поселение Краснопахорское
17
поселение Марушкинское
17
Показать больше
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 9/18
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 49,6 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
€126,838
Коттедж в городской округ Сочи, Россия
Коттедж
городской округ Сочи, Россия
Площадь 106 м²
Приятная цена, хорошая локация. Адлер, село Казачий брод. В продаже монолитно блочный дом, …
€121,710
Квартира 2 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 2 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 8/12
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 46,9 кв. м на 8-м этаже дома комфорт-кла…
€66,928
Дом в Высокое, Россия
Дом
Высокое, Россия
Площадь 75 м²
Продается отличный дом в с. Высокое Адлерского района Площадь дома 75м2 Площадь земельного у…
€126,578
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Ленинский район, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Ленинский район, Россия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
Этаж 21/25
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся студия №631 общ…
€59,113
Квартира 3 комнаты в Всеволожск, Россия
Квартира 3 комнаты
Всеволожск, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 7/12
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 57,1 кв. м на 7-м этаже дома комфорт-кла…
€76,377
Квартира 2 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 2 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
Этаж 15/19
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 53,0 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-кл…
€142,433
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 12/14
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 56,6 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
€123,733
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Юго-Западный административный округ, Россия
Квартира 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Юго-Западный административный округ, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 13/23
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 1-к квартира №5…
€86,729
Квартира 3 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 3 комнаты
Коммунарка, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 9/15
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 74,2 кв. м на 9-м этаже дома комфорт-кла…
€168,882
Квартира 3 комнаты в Десна, Россия
Квартира 3 комнаты
Десна, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
Этаж 2/16
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 75,0 кв. м на 2-м этаже дома комфорт-кла…
€120,566
Квартира 1 комната в Всеволожск, Россия
Квартира 1 комната
Всеволожск, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
Этаж 1/12
Продаётся квартира-студия, площадью 30,1 кв. м на 1-м этаже дома комфорт-класса в…
€43,693

Типы недвижимости в Центральный федеральный округ

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти