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Купить дуплекс в Центральный федеральный округ, Россия

в Химки
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2 объекта найдено
Дуплексв Кубинка, Россия
Дуплекс
Кубинка, Россия
90 м² Количество этажей 2
€ 69,288
Продается (половина)дома общей площадью 92 кВ. м. Площадь участка 14 сот. Удачное месторапол…
Дуплекс 6 комнатв поселение Филимонковское, Россия
Дуплекс 6 комнат
поселение Филимонковское, Россия
6 Количество комнат 190 м² Количество этажей 2
€ 167,633
Код объекта в БД Агентства: 514-908, Калужское шоссе, 17 км от МКАД, Певчее КП (Клоково). …

Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия

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