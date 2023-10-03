Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Россия
  4. Центральный федеральный округ
  5. Коттеджи

Коттеджи с бассейном в Центральный федеральный округ, Россия

Московская область
24
Коттедж В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 4 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 12/18
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 69,4 кв. м на 12-м этаже дома комфорт-кл…
€138,117
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Северо-Западный административный округ, Россия
Квартира 3 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Северо-Западный административный округ, Россия
Комнаты 3
Площадь 124 м²
Этаж 6/8
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 3-к квартира №37 общ…
€1,25 млн
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Люберцы, Россия
Студия 1 комната с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Люберцы, Россия
Комнаты 1
Площадь 24 м²
Этаж 16/25
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся ст…
€71,274
Квартира 4 комнаты в Москва, Россия
Квартира 4 комнаты
Москва, Россия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Этаж 15/30
Продаётся 4-комнатная квартира, площадью 83,7 кв. м на 15-м этаже дома комфорт-кл…
€173,409
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Potapovo, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Potapovo, Россия
Комнаты 3
Площадь 70 м²
Этаж 11/21
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-к квартира №1…
€124,198
Квартира 2 комнаты в Коммунарка, Россия
Квартира 2 комнаты
Коммунарка, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 8/17
Продаётся 2-комнатная квартира, площадью 36,7 кв. м на 8-м этаже дома бизнес-клас…
€99,912
Квартира 1 комната в Коммунарка, Россия
Квартира 1 комната
Коммунарка, Россия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 20 м²
Этаж 10/15
Продаётся квартира-студия, площадью 20,0 кв. м на 10-м этаже дома бизнес-класса в…
€72,393
Квартира 3 комнаты в поселение Сосенское, Россия
Квартира 3 комнаты
поселение Сосенское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 6/10
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 64,1 кв. м на 6-м этаже дома комфорт-кла…
€141,582
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом в Химки, Россия
Квартира 3 комнаты с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Химки, Россия
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 13/15
Корпус сдан! Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс класса Комфорт плюс. Продаётся 3-…
€184,066
Квартира 3 комнаты в Десна, Россия
Квартира 3 комнаты
Десна, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 4/16
Продаётся 3-комнатная квартира, площадью 61,6 кв. м на 4-м этаже дома комфорт-кла…
€107,984
Дом 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Mshinskaya, Россия
Дом 5 комнат с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Mshinskaya, Россия
Комнаты 5
Площадь 120 м²
Этаж 1/2
Срочно! Успейте купить! Чистый свежий и просторный дом для большой дружной семьи. Прописка!…
€57,748
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг в Москва, Россия
Квартира 2 комнаты с парковка, с c ремонтом, возможен торг
Москва, Россия
Комнаты 2
Площадь 99 м²
Этаж 17/26
Прямая продажа от застройщика! Жилой Комплекс премиум-класса. Продаётся 2-к квартира №92 общ…
€479,339

Параметры недвижимости в Центральный федеральный округ, Россия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти