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Купить недвижимость с видом на море в Центральный административный округ, Россия

Москва
1413
1 объект найдено
Квартирав Москва, Россия
Квартира
Москва, Россия
95 м² Количество этажей 3
€ 4,797
Продается прекрасная двухуровневая квартира в Которе, общей площадью 92 м2. Квартира располо…

Параметры недвижимости в Центральный административный округ, Россия

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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