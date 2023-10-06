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Жильё с видом на горы в Центральный административный округ, Россия

Москва
2119
район Солнцево
57
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Типы недвижимости в Центральный административный округ

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Центральный административный округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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