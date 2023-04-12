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Купить дом с бассейном в Центральный административный округ, Россия

Москва
5
2 объекта найдено
Домв Москва, Россия
Дом
Москва, Россия
1 240 м² Количество этажей 4
€ 1,676,327
Код объекта в БД Агентства: 167-829, Калужское шоссе, 8 км от МКАД, Потапово к/п (Южное Буто…
Дом 5 ванныхв Москва, Россия
Дом 5 ванных
Москва, Россия
5 ванных комнат 435 м² Количество этажей 4
€ 603,478
Номер лота: 3645228, Четырехэтажный дом, имеющий зал, кабинет, кухню, 7 спален, 5 санузлов, …

Параметры недвижимости в Центральный административный округ, Россия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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