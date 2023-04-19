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Купить недвижимость в Бутурлинский район, Россия

Kochunovskiy selsovet
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1 объект найдено
Квартирав Kochunovo, Россия
Квартира
Kochunovo, Россия
38 м² 1/1 Этаж
€ 5,012
Уважаемые покупатели. Предлагается к продаже 2-х комн. квартира в центре села - Кочуново, в …

Параметры недвижимости в Бутурлинский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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