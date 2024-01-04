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Бунгало в России

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1 объект найдено
Бунгало 3 спальни с orientation Buena, с construction year 2024, с air conditioning preinstalacion Por Conductos в Россия
Бунгало 3 спальни с orientation Buena, с construction year 2024, с air conditioning preinstalacion Por Conductos
Россия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Комплекс расположен в одном из районов с лучшими видами, самом красивом, зеленом и тихом Сан…
€320,000
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Параметры недвижимости в России

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