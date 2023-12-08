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Таунхаусы в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Таунхаус
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 120 м²
Арт. 54244022 Мечтаете жить на курорте? Встречайте новогодние праздники в самом волшебном…
€420,867
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Параметры недвижимости в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия

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