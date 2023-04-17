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Купить дом в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия

6 объектов найдено
Домв Порошкино, Россия
Дом
Порошкино, Россия
278 м²
€ 256,757
Арт. 38786112 Продается дом для семьи в коттеджном поселке бизнес-класса. Закрытая территор…
Домв Сярьги, Россия
Дом
Сярьги, Россия
362 м²
€ 725,617
Арт. 14199696 Уважаемый покупатель! Предлагаем рассмотреть уникальное предложение – настоящ…
Домв Gorodok, Россия
Дом
Gorodok, Россия
497 м²
€ 435,370
Арт. 32484704 Уважаемый покупатель! В удобной локации Всеволожского район - элитном КП Ох…
Домв Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
140 м²
€ 167,450
Арт. 26039960 Уважаемые покупатели, представляем вашему вниманию абсолютно новый и п…
Домв Порошкино, Россия
Дом
Порошкино, Россия
409 м²
€ 502,350
Арт. 13335866 Уникальная локация, доступная цена!!! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Предлагается к продаже…
Домв Энколово, Россия
Дом
Энколово, Россия
519 м²
€ 590,367
Арт. 3356290 В 5 км от кольцевой дороги по направлению Юкки-Кузьмолово, в лощине, окружённо…

Параметры недвижимости в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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