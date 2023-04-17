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Купить квартиру в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия

Бугры
3
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3 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Бугры, Россия
Квартира 1 комната
Бугры, Россия
1 Количество комнат 33 м² 3/17 Этаж
€ 45,803
Продается квартира с удачной планировкой! Собственность более 5-ти лет. Около дома достаточ…
Квартирав Бугры, Россия
Квартира
Бугры, Россия
43 м²
€ 80,934
Арт. 38203852 Дом комфорт-класса!!! В лучшем жилом комплексе комфорт-класса в п. Бугры (ст.…
Квартирав Бугры, Россия
Квартира
Бугры, Россия
43 м²
€ 78,143
Арт. 35726572 В лучшем жилом комплексе комфорт-класса в п. Бугры (ст.м. Девяткино) продает…

Параметры недвижимости в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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