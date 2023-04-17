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Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Всеволожский район
Bugrovskoe selskoe poselenie
Купить недвижимость в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
Бугры
3
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9 объектов найдено
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Квартира 1 комната
Бугры, Россия
1 Количество комнат
33 м²
3/17 Этаж
€ 45,803
Продается квартира с удачной планировкой! Собственность более 5-ти лет. Около дома достаточ…
Квартира
Бугры, Россия
43 м²
€ 80,934
Арт. 38203852 Дом комфорт-класса!!! В лучшем жилом комплексе комфорт-класса в п. Бугры (ст.…
Дом
Порошкино, Россия
278 м²
€ 256,757
Арт. 38786112 Продается дом для семьи в коттеджном поселке бизнес-класса. Закрытая территор…
Квартира
Бугры, Россия
43 м²
€ 78,143
Арт. 35726572 В лучшем жилом комплексе комфорт-класса в п. Бугры (ст.м. Девяткино) продает…
Дом
Сярьги, Россия
362 м²
€ 725,617
Арт. 14199696 Уважаемый покупатель! Предлагаем рассмотреть уникальное предложение – настоящ…
Дом
Gorodok, Россия
497 м²
€ 435,370
Арт. 32484704 Уважаемый покупатель! В удобной локации Всеволожского район - элитном КП Ох…
Дом
Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
140 м²
€ 167,450
Арт. 26039960 Уважаемые покупатели, представляем вашему вниманию абсолютно новый и п…
Дом
Порошкино, Россия
409 м²
€ 502,350
Арт. 13335866 Уникальная локация, доступная цена!!! СРОЧНАЯ ПРОДАЖА! Предлагается к продаже…
Дом
Энколово, Россия
519 м²
€ 590,367
Арт. 3356290 В 5 км от кольцевой дороги по направлению Юкки-Кузьмолово, в лощине, окружённо…
Параметры недвижимости в Bugrovskoe selskoe poselenie, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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