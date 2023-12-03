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Дома в Brilyakovskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Дом в Brilyakovskiy selsovet, Россия
Дом
Brilyakovskiy selsovet, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Ожгихино, Бриляковского с/с, 30м, 2 комнаты, кухня, летняя комната, чулан, 2…
€7,048
в месяц
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Дом в Brilyakovskiy selsovet, Россия
Дом
Brilyakovskiy selsovet, Россия
Площадь 29 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Дроздово, Городецкого р-на. 38м, центральный водопровод, септик, газ в доме,…
€19,131
в месяц
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Параметры недвижимости в Brilyakovskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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