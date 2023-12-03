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Квартиры в Brilyakovskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Brilyakovskiy selsovet, Россия
Квартира
Brilyakovskiy selsovet, Россия
Площадь 52 м²
Этаж 3/3
Продам 3к.кв в д. Дроздово, Городецкого р-на, 3/3, 52/47/6, в квартире газ, вода центральная…
€11,579
в месяц
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Параметры недвижимости в Brilyakovskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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