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Жильё в Brilyakovskiy selsovet, Россия

3 объекта найдено
Дом в Brilyakovskiy selsovet, Россия
Дом
Brilyakovskiy selsovet, Россия
Площадь 30 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Ожгихино, Бриляковского с/с, 30м, 2 комнаты, кухня, летняя комната, чулан, 2…
€7,048
в месяц
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Квартира в Brilyakovskiy selsovet, Россия
Квартира
Brilyakovskiy selsovet, Россия
Площадь 52 м²
Этаж 3/3
Продам 3к.кв в д. Дроздово, Городецкого р-на, 3/3, 52/47/6, в квартире газ, вода центральная…
€11,579
в месяц
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Дом в Brilyakovskiy selsovet, Россия
Дом
Brilyakovskiy selsovet, Россия
Площадь 29 м²
Количество этажей 1
Продам дом в д. Дроздово, Городецкого р-на. 38м, центральный водопровод, септик, газ в доме,…
€19,131
в месяц
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Параметры недвижимости в Brilyakovskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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