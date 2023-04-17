Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. городской округ Бор
  5. Бор
  6. Виллы

Купить вилла в Бор, Россия

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Виллав Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
220 м² Количество этажей 2
€ 150,705
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
Виллав Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
266 м² Количество этажей 2
€ 170,799
Предлагаем для Вас уникальное предложение на рынке недвижимости - коттедж с очень функционал…
Realting.com
Перейти