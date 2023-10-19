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Дома в Бор, Россия

1 объект найдено
Дом в Бор, Россия
Дом
Бор, Россия
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
В продаже отличный двухэтажный дом площадью 240 кв.м. Дом построен из дорогих качественных м…
€164,738
Realting.com
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