Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Приволжский федеральный округ
городской округ Бор
Бор
Квартиры
Купить квартиру в Бор, Россия
Квартира
Очистить
9 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира
Бор, Россия
38 м²
2/2 Этаж
€ 31,816
Продается 2 комнатная квартира на 2 этаже 2-х этажного дома в г.Бор по ул. Горького д. 98. О…
Квартира
Бор, Россия
42 м²
1/2 Этаж
€ 30,699
Продаю 2-х комнатную квартиру 42,6 м.кв по адресу пос. Октябрьский ул. Октябрьская д.40…
Квартира
Бор, Россия
55 м²
5/9 Этаж
€ 52,468
Продается 2-х комнатная квартира улучшенной планировки в ЖК Изумрудный в городе Бор на 5 эта…
Квартира
Бор, Россия
44 м²
2/5 Этаж
€ 42,979
Продаю 2-х комнатную квартиру 44,5 м.кв по адресу г.Бор ул.Махалова д.25 на 2 этаже пятиэт…
Квартира
Бор, Россия
80 м²
1/5 Этаж
€ 87,632
СРОЧНО! СРОЧНО! СРОЧНО! В продаже на берегу р.Волги в новом кирпичном доме по ул. Молодежна…
Квартира
Бор, Россия
65 м²
4/5 Этаж
€ 65,752
Вашему вниманию представлена к продаже просторная уютная 3-х комнатная квартира улучшенной…
Квартира
Бор, Россия
36 м²
5/5 Этаж
€ 30,699
Срочно продаю 1 комнатную квартиру 36,8м2, жилая 17,4 м2, кухня 7,6 м2. Дом 1994 года постро…
Квартира
Бор, Россия
39 м²
4/5 Этаж
€ 38,514
Продается 1к квартира улучшенной планировки площадью 39м, жилая 15м, кухня 9 м на 4-м этаж…
Квартира
Бор, Россия
88 м²
3/9 Этаж
€ 111,633
Отличное местоположение, рядом канатная дорога. Дом 2010 года постройки, интересная планиров…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты