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Купить недвижимость в Бор, Россия

11 объектов найдено
Квартирав Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
38 м² 2/2 Этаж
€ 31,816
Продается 2 комнатная квартира на 2 этаже 2-х этажного дома в г.Бор по ул. Горького д. 98. О…
Квартирав Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
42 м² 1/2 Этаж
€ 30,699
Продаю 2-х комнатную квартиру 42,6  м.кв по адресу пос. Октябрьский   ул. Октябрьская   д.40…
Виллав Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
220 м² Количество этажей 2
€ 150,705
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
Квартирав Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
55 м² 5/9 Этаж
€ 52,468
Продается 2-х комнатная квартира улучшенной планировки в ЖК Изумрудный в городе Бор на 5 эта…
Квартирав Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
44 м² 2/5 Этаж
€ 42,979
Продаю 2-х комнатную квартиру 44,5   м.кв по адресу г.Бор ул.Махалова д.25 на 2 этаже пятиэт…
Квартирав Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
80 м² 1/5 Этаж
€ 87,632
СРОЧНО! СРОЧНО! СРОЧНО! В продаже на берегу р.Волги в новом кирпичном доме по ул. Молодежна…
Квартирав Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
65 м² 4/5 Этаж
€ 65,752
Вашему вниманию представлена к продаже просторная уютная 3-х комнатная   квартира улучшенной…
Квартирав Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
36 м² 5/5 Этаж
€ 30,699
Срочно продаю 1 комнатную квартиру 36,8м2, жилая 17,4 м2, кухня 7,6 м2. Дом 1994 года постро…
Квартирав Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
39 м² 4/5 Этаж
€ 38,514
Продается 1к квартира улучшенной планировки площадью 39м, жилая   15м, кухня 9 м на 4-м этаж…
Виллав Бор, Россия
Вилла
Бор, Россия
266 м² Количество этажей 2
€ 170,799
Предлагаем для Вас уникальное предложение на рынке недвижимости - коттедж с очень функционал…
Квартирав Бор, Россия
Квартира
Бор, Россия
88 м² 3/9 Этаж
€ 111,633
Отличное местоположение, рядом канатная дорога. Дом 2010 года постройки, интересная планиров…
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