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Коттеджи в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж 3 комнаты с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Этаж 1/2
Срочная продажа! В д. Сумск Волосовского района Ленинградской области предлагаем к продаже …
€42,542

Параметры недвижимости в Bolshevrudskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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