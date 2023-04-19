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Купить недвижимость в Большемурашкинский район, Россия

Holyazinskiy selsovet
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1 объект найдено
Домв Holyazinskiy selsovet, Россия
Дом
Holyazinskiy selsovet, Россия
37 м² Количество этажей 1
€ 6,461
Чистая продажа! Продается деревянный дом с пристроем из кирпича. Земельный участок - 10 сото…

Параметры недвижимости в Большемурашкинский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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