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Виллы в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия

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3 объекта найдено
Вилла в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Вилла
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продаю  современный двухэтажный коттедж 2017 года постройки   с приусадебным участком  ЖК Gr…
€53,775
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Вилла в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Вилла
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Коттедж на участке в 8 соток! Есть место для барбекю, бани, веранды, гаража. 
€51,784
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Вилла в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Вилла
Bolshemokrinskiy selsovet, Россия
Площадь 417 м²
Количество этажей 2
Продается двух этажный коттедж   417 м2 . Расположенный в Зеленом городе, на реке Кудьма в К…
€438,973
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Параметры недвижимости в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия

с видом на горы
недорогая
элитная
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