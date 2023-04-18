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Купить недвижимость в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Домв Елховка, Россия
Дом
Елховка, Россия
89 м² Количество этажей 2
€ 63,594
Продается   Дом 89кв.м.-1 этаж Арболит.-2 этаж КаркасныйВнутри выполнена вся отделка.Смонт…

Параметры недвижимости в Bolshemokrinskiy selsovet, Россия

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