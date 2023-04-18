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Купить вилла в Bolsheelninskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Виллав Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Вилла
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
300 м² Количество этажей 2
€ 283,549
очень приятный, красивый, уютный, полностью готовый к проживанию, оборудованный всем необход…

Параметры недвижимости в Bolsheelninskiy selsovet, Россия

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