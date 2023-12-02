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Таунхаусы в Bolsheelninskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Таунхаус в Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Таунхаус
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Площадь 77 м²
Количество этажей 2
Продается просторный и уютный таунхаус. В поселке Ждановский. Большая придомовая территория …
€79,503
в месяц
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Параметры недвижимости в Bolsheelninskiy selsovet, Россия

недорогая
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