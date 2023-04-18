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Купить дом в Bolsheelninskiy selsovet, Россия

3 объекта найдено
Домв Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Дом
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
72 м² Количество этажей 1
€ 74,794
Дом в чистовой отделке со всеми подключенными коммуникациями:                       Газ 5 кб…
Домв Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Дом
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
58 м² Количество этажей 2
€ 7,591
Отличное местоположение, рядом Зеленый город, д. Фроловское, лес. Участок квадратной формы, …
Виллав Bolsheelninskiy selsovet, Россия
Вилла
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
300 м² Количество этажей 2
€ 283,549
очень приятный, красивый, уютный, полностью готовый к проживанию, оборудованный всем необход…

Параметры недвижимости в Bolsheelninskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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