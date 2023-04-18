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Купить квартиру в Bolsheelninskiy selsovet, Россия

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2 объекта найдено
Квартирав Zhdanovskiy, Россия
Квартира
Zhdanovskiy, Россия
32 м² 5/5 Этаж
€ 28,913
Свободная продажа!   Светлая, однокомнатная квартира в посёлке Ждановский. Пластиковые ст…
Квартирав Zhdanovskiy, Россия
Квартира
Zhdanovskiy, Россия
44 м² 1/5 Этаж
€ 33,479
Срочная продажа.  Торг уместен и это реально! Предлагается к продаже 2-х комн. квартира в…

Параметры недвижимости в Bolsheelninskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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