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Купить дом в Bogoyavlenskiy selsovet, Россия

2 объекта найдено
Виллав Gremyachaya Polyana, Россия
Вилла
Gremyachaya Polyana, Россия
152 м² Количество этажей 2
€ 189,666
Продаю коттедж из финского клееного бруса на берегу Борцовского водохранилища (по Арзамасско…
Домв Gremyachaya Polyana, Россия
Дом
Gremyachaya Polyana, Россия
36 м² Количество этажей 1
€ 3,012
Земельный участок ровный прямоугольный. Расположен около д Хмелевая Поляна в СНТ Маяк. Рядом…

Параметры недвижимости в Bogoyavlenskiy selsovet, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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