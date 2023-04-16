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Купить вилла в Богородский район, Россия

Kamenskiy selsovet
2
Shapkinskiy selsovet
2
Dudenevskiy selsovet
1
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5 объектов найдено
Виллав Orinkino, Россия
Вилла
Orinkino, Россия
140 м² Количество этажей 2
€ 88,230
Продаю загородный дом   на участке 10 соток.   Богородский район , ДНП Оринки.   Дом для кру…
Виллав Kamenskiy selsovet, Россия
Вилла
Kamenskiy selsovet, Россия
407 м² Количество этажей 3
€ 187,723
Тихое уютное место. Пение птиц и свежий воздух, рядом лес. 15 минут от Нижнего Новгорода, и …
Виллав Shapkinskiy selsovet, Россия
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
150 м² Количество этажей 2
€ 42,514
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
Виллав Shapkinskiy selsovet, Россия
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
150 м² Количество этажей 2
€ 42,514
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
Виллав Kamenki, Россия
Вилла
Kamenki, Россия
330 м² Количество этажей 2
€ 215,330
Трехуровневый коттедж расположен в 19 км от города (15 мин от Н. Новгорода) в поселке Каменк…

Параметры недвижимости в Богородский район, Россия

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