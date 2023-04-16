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Купить квартиру в Богородский район, Россия

Dudenevskiy selsovet
2
Богородск
2
Квартира В архив
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4 объекта найдено
Квартирав Богородск, Россия
Квартира
Богородск, Россия
51 м² 3/5 Этаж
€ 35,336
Продам 2- комнатную квартиру улучшенной планировки. Общ. 51.6, Кухня 7 кв.м. 3/5. Изолирован…
Квартирав Berezovka, Россия
Квартира
Berezovka, Россия
31 м² 2/3 Этаж
€ 17,668
Однокомнатная квартира в хорошем состоянии.   От Нижнего Новгорода в 20 минутах езды. Соседи…
Квартирав Berezovka, Россия
Квартира
Berezovka, Россия
48 м² 3/3 Этаж
€ 27,496
В продаже отличная двухкомнатная квартира   48 кв.м.в д. Березовка Богородского района. В кв…
Квартирав Богородск, Россия
Квартира
Богородск, Россия
68 м² 4/5 Этаж
€ 49,680
Уважаемые покупатели! Продажа эксклюзивной квартиры ремонт в которой выполнен современными и…

Параметры недвижимости в Богородский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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