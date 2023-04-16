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Купить недвижимость в Богородский район, Россия

Kamenskiy selsovet
5
Dudenevskiy selsovet
4
Shapkinskiy selsovet
2
Богородск
2
13 объектов найдено
Квартирав Богородск, Россия
Квартира
Богородск, Россия
51 м² 3/5 Этаж
€ 35,336
Продам 2- комнатную квартиру улучшенной планировки. Общ. 51.6, Кухня 7 кв.м. 3/5. Изолирован…
Квартирав Berezovka, Россия
Квартира
Berezovka, Россия
31 м² 2/3 Этаж
€ 17,668
Однокомнатная квартира в хорошем состоянии.   От Нижнего Новгорода в 20 минутах езды. Соседи…
Виллав Orinkino, Россия
Вилла
Orinkino, Россия
140 м² Количество этажей 2
€ 88,230
Продаю загородный дом   на участке 10 соток.   Богородский район , ДНП Оринки.   Дом для кру…
Домв Kamenskiy selsovet, Россия
Дом
Kamenskiy selsovet, Россия
257 м² Количество этажей 2
€ 87,678
Чистая продажа! Один взрослый собственник. В 2024 году поведут газ и все центральные комму…
Квартирав Berezovka, Россия
Квартира
Berezovka, Россия
48 м² 3/3 Этаж
€ 27,496
В продаже отличная двухкомнатная квартира   48 кв.м.в д. Березовка Богородского района. В кв…
Виллав Kamenskiy selsovet, Россия
Вилла
Kamenskiy selsovet, Россия
407 м² Количество этажей 3
€ 187,723
Тихое уютное место. Пение птиц и свежий воздух, рядом лес. 15 минут от Нижнего Новгорода, и …
Домв Kamenskiy selsovet, Россия
Дом
Kamenskiy selsovet, Россия
30 м² Количество этажей 1
€ 9,927
Срочная продажа! Торг уместен и это реально! Предлагается к продаже земельный участок в де…
Домв Berezovka, Россия
Дом
Berezovka, Россия
30 м² Количество этажей 1
€ 6,073
Продается дачный дом (обшит сайдингом) в 36 км от Нижнего Новгорода в сторону г Богородска (…
Виллав Shapkinskiy selsovet, Россия
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
150 м² Количество этажей 2
€ 42,514
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
Виллав Shapkinskiy selsovet, Россия
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
150 м² Количество этажей 2
€ 42,514
Продаю коттедж   Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
Виллав Kamenki, Россия
Вилла
Kamenki, Россия
330 м² Количество этажей 2
€ 215,330
Трехуровневый коттедж расположен в 19 км от города (15 мин от Н. Новгорода) в поселке Каменк…
Квартирав Богородск, Россия
Квартира
Богородск, Россия
68 м² 4/5 Этаж
€ 49,680
Уважаемые покупатели! Продажа эксклюзивной квартиры ремонт в которой выполнен современными и…
Домв Kamenskiy selsovet, Россия
Дом
Kamenskiy selsovet, Россия
254 м² Количество этажей 2
€ 82,819
Большой 2-х этажный дом из рубленного(ручной работы) бревна 27-29( корабельная сосна!). Окна…

Параметры недвижимости в Богородский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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