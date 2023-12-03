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Жильё в Богородский городской округ, Россия

1 объект найдено
Дом 2 ванных с водоснабжением, с отоплением, с канализацией в Богородский городской округ, Россия
Дом 2 ванных с водоснабжением, с отоплением, с канализацией
Богородский городской округ, Россия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Срочная продажа! Быстрый выход на сделку!Просторный новый дом на участке 13 соток возле леса…
€153,956
в месяц
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Параметры недвижимости в Богородский городской округ, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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