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Жильё в район Богородское, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в район Богородское, Россия
Квартира 3 комнаты
район Богородское, Россия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 4/21
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€260,818

Параметры недвижимости в район Богородское, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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