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Дома в Богородск, Россия

2 объекта найдено
Дом в Богородск, Россия
Дом
Богородск, Россия
Площадь 76 м²
Количество этажей 1
- Продаю добротный, крепкий, просторный купеческий дом. Бревенчатый сруб. Фундамент высокий …
€39,042
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Вилла в Богородск, Россия
Вилла
Богородск, Россия
Площадь 221 м²
Количество этажей 2
Продаю   большой и очень уютный дом в Богородске , построенный по индивидуальному проекту. Т…
€123,292
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