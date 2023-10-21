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Квартиры в Blizhneborisovskiy selsovet, Россия

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1 объект найдено
Квартира в Blizhneborisovskiy selsovet, Россия
Квартира
Blizhneborisovskiy selsovet, Россия
Площадь 59 м²
Этаж 5/5
Продаются просторная трехкомнатная с евроремонтом мебелированная квартира в кирпичном доме в…
€45,472

Параметры недвижимости в Blizhneborisovskiy selsovet, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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