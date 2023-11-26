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Жильё в район Бибирево, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Veshki, Россия
Квартира 2 комнаты
Veshki, Россия
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 16/17
Продается 2 комнатная квартира. До метро 9 минут пешком Развитая инфраструктура. 1 Собствен…
€167,415
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Параметры недвижимости в район Бибирево, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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