Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Приволжский федеральный округ
  4. Кстовский район
  5. Bezvodninskiy selsovet
  6. Виллы

Купить вилла в Bezvodninskiy selsovet, Россия

Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Виллав Bezvodninskiy selsovet, Россия
Вилла
Bezvodninskiy selsovet, Россия
306 м² Количество этажей 2
€ 173,545
В продаже коттедж в одном из самых живописных мест Нижегородской области   к.п. Дубровка общ…
Виллав Bezvodninskiy selsovet, Россия
Вилла
Bezvodninskiy selsovet, Россия
146 м² Количество этажей 2
€ 54,669
В живописных местах, недалеко от Волги, рядом с с. Безводное, в деревне Михальчиково, продае…

Параметры недвижимости в Bezvodninskiy selsovet, Россия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти