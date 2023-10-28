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Коттеджи в Белгородский район, Россия

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж в Tavrovskoe selskoe poselenie, Россия
Коттедж
Tavrovskoe selskoe poselenie, Россия
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Арт. 47561744. В самом престижном районе города Продаем два дома на одном участке!!! Первый…
€58,698

Параметры недвижимости в Белгородский район, Россия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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