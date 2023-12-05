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Квартиры в Белгородский район, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Дубовое, Россия
Квартира 2 комнаты
Дубовое, Россия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 1/6
Продаётся просторная 2-комнатная квартира в городе Самарканд, расположенная на 1 этаже 6-эт…
€25
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Этажи Самарканд
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Параметры недвижимости в Белгородский район, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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