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Купить квартиру в Белгород, Россия

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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Белгород, Россия
Квартира 2 комнаты
Белгород, Россия
2 Количество комнат 48 м² 5/5 Этаж
€ 39,532
Арт. 32601625. Дом расположен в удобном спальном районе. Рядом 1мин пешком детский садик 68 …

Параметры недвижимости в Белгород, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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