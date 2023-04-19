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Купить дом в Begunickoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Дом 4 комнатыв Терпилицы, Россия
Дом 4 комнаты
Терпилицы, Россия
4 Количество комнат 90 м² 1/2 Этаж
€ 116,958
Купите себе ДОМ МЕЧТЫ. Агентство недвижимости "РЕАЛ" предлагает к продаже отличный зимний …

Параметры недвижимости в Begunickoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
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с бассейном
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