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Купить квартиру в Begunickoe selskoe poselenie, Россия

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1 объект найдено
Квартира 3 комнатыв Бегуницы, Россия
Квартира 3 комнаты
Бегуницы, Россия
3 Количество комнат 69 м² 2/5 Этаж
€ 63,491
В 45км от СПб (Кр.Село) в посёлке Бегуницы продаётся трехкомнатная квартира на 2 этаже пяти…

Параметры недвижимости в Begunickoe selskoe poselenie, Россия

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