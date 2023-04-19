Купить недвижимость в Begunickoe selskoe poselenie, Россия

Квартира 3 комнаты Бегуницы, Россия 3 Количество комнат 69 м² 2/5 Этаж

€ 63,491

В 45км от СПб (Кр.Село) в посёлке Бегуницы продаётся трехкомнатная квартира на 2 этаже пяти…